موريتانيا.. الأطباء المضربون يبعثون بياناتهم للوزارة لقطع رواتبهم

ذكرت مصادر طبية ل”صحراء ميديا” اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة الموريتانية راسلت مدراء المستشفيات لتزويدها بلائحة الأطباء المضربين لتقوم بقطع رواتبهم.

وكشفت المصادر أن الأطباء بادروا بالتسجيل في لوائح المضربين ،وبعثوا بأرقامهم المالية ، ليتم تحويلها لوزارة الصحة من أجل قطع رواتبهم ، معلنين بهذه الخطوة “المواصلة فى الإضراب وعدم الخضوع لتهديدات الوزارة ” .

وقررت الجمعية العامة لكل من نقابتي الأطباء العامين والأخصائيين في دورة استثنائية الأحد الماضي مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالب الأطباء ، بالإضافة لفتح قنوات الحوار مع الطرف الآخر و الإستعداد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة تحت سقف الإضراب

وشدد الأطباء على ضرورة الإستمرار على نفس الوتيرة مع المحافظة على علاج كل الحالات المستعجلة حتى اللحظة و الإستعداد التام لخطوات تصعيدية في حال تعرض أي من منتسبي النقابات أو الأطباء المضربين لأي مضايقة من طرف الإدارة، وفق تعبيرهم.