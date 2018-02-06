موريتانيا: الأطباء يجددون مطالبهم بالاكتتاب

دعا عدد من الأطباء العامين والأطباء الأخصائين غير المكتتبين، الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل مشكلة اكتتابهم ممن قبل وزارة الصحة.

جاءت دعوة الأطباء خلال وقفة نظموها أمس، أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، رفعوا خلالها لافتات تطالب باكتتابهم طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية.

وطالب بيان صادر عن الأطباء بعيد وقفتهم، هيئات الإعلام والمجتمع المدني، بالإطلاع على قضيتهم، وإيصالها لمن يساهم في بلورة رأي عام، يضغط على الجهات المعنية لاتخاذ القرار الصحيح.

ويواصل الأطباء العامون والأخصائيون منذ عدة أشهر، تنظيم وقفات أمام القصر الرئاسي، للمطالبة باكتتابهم.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم مسابقة لاكتتاب أربعين طبيبا عاما وعشرة أطباء أخصائيين.

الطباء رفضوا المسابقة لأنها لاتتماشى والظروف والإجراءات التقنية لجرد الحاجات، ونسبة الخريجين التي تتخرج كل سنة، لكونها لم تقم باكتتاب الأطباء منذ عام، مؤكدين أن عدد المترشحين يصل إلى ستين طبيبا عاما، وخمسة عشر طبيب مختص.