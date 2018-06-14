موريتانيا.. الأطباء يدرسون رفع إضرابهم عن العمل

يدرس الأطباء المضربون عن العمل اليوم الخميس، رفع إضرابهم الذي دخل شهره الثاني، وذلك بعد حصولهم على ضمانات تم تقديمها من أعلى السلطة الحاكمة في موريتانيا، بتلبية مطالبهم.

ودعت نقابتا الأطباء الأخصائيين والعامين جميع أعضائهما، لحضور الجمعية العامة الطارئة اليوم الخميس، للبحث والتصويت على إمكانية رفع الإضراب.

وحسب مصادر صحراء ميديا فإنه “بعد اسبوعين من المفاوضات السرية، و البحث عن طرف ثالث لتأمين المفاوضات مع الحكومة، تتوفر فيه المصداقية، والرغبة في إيجاد ارضية مشتركة بين النقابات و الحكومة، تم الحصول على تعهد من السلطات العيا في البلد، بتقديم ضمانات للأطباء بخصوص تلبية مطالبهم، شريطة رفع الإضراب لمدة اسبوعين لإتاحة الفرصة للوساطة”.

وأفادت المصادر، أن الأطباء عبروا عن استعدادهم لرفع الاضراب مؤقتا لاسبوعين، كبادرة حسن نية، لاتاحة الفرصة لهذه الوساطة من جهة، و كذالك لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن فى نهاية شهر رمضان.

وعلى خلفية هذه التعهدات دعت نقابتا الأطباء الاخصائيين والعامين الموريتانيين كافة أعضائهما ومنتسبيهما لحضور جمعية عامة طارئة اليوم الخميس، لمناقشة إمكانية رفع الإضراب في ظل الضمانات المقدمة من هرم السلطة والتصويت عليها.