موريتانيا.. الأطباء يعلقون مؤقتا إضرابهم عن العمل

أعلن الأطباء الموريتانيون المضربون عن العمل اليوم الخميس، تعليق إضرابهم لمدة خمسة عشر يوما، لإتاحة الفرصة لوساطة بينهم والرئيس الموريتاني.

وقال الأطباء إن ملف المفاوضات بخصوص الإضراب تجاوز الحكومة، وأصبح بيد الرئيس الموريتاني، وأن المفاضات تجري معه من خلال وسيط وصفوه “بالثقة”.

وكانت نقابتا الأطباء الأخصائيين والعامين دعت اليوم الخميس، جميع أعضائها، لحضور الجمعية العامة الطارئة، للبحث والتصويت على إمكانية رفع الإضراب، بعد تعهد من السلطات العيا في البلد، بتقديم ضمانات بخصوص تلبية مطالبهم.

وشهدت الجمعية العامة للأطباء تباينا في وجهات النظر، حول قرار تعليق الإضراب من عدمه، فذهب بعضهم إلى ضرورة إتاحة الفرصة للوساطة، في ظل وجود وسيط موثوق به، بإمكانه نقل الصورة دون تحريف، فيما دعا آخرون إلى مواصلة الإضراب، في ظل المفاضات، حتي تتضح الصورة بخصوص تلبية مطالبهم من عدمها.