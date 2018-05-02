موريتانيا.. الأطباء يعلنون عن إضراب وطني شامل

أعلن الأطباء الموريتانيون اليوم الاثنين عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وقال الأطباء في مؤتمر صحفي عقدوه بنواكشوط، إن إضرابهم الذي يدخل أسبوعه الثالث، “حظي بنجاح منقطع النظير حيث فاقت نسبة نجاحه 95% في نواكشوط وعبر مختلف المراكز الصحية والاستشفائية داخل الوطن“.

وأكد الأطباء أنهم ماضون في الإضراب الذي تقوده، نقابة الأطباء العامين الموريتانيين، ونقابة الأخصائيين الموريتانيين، “ولن تجدي معنا نفعا أساليب الترغيب والترهيب أو جولات المفاوضات الفارغة من المحتوى” حسب تعبير الأطباء.

ودخل الأطباء الموريتانيون منذ أسبوعين في إضراب جزئي، بهدف تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.