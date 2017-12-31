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موريتانيا: الأطباء يقاطعون مسابقة لوزارة الصحة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 31 ديسمبر 2017 - 16:31



موريتانيا: الأطباء يقاطعون مسابقة لوزارة الصحة

 

قاطعت مجموعة من الأطباء الموريتانيين اليوم الأحد بنواكشوط مسابقة لاكتتاب 10 أطباء أخصائيين، و40 طبيبا عاما نظمتها وزراة الصحة.

وقال الناطق الرسمي باسم الأطباء الغير مكتتبين الدكتور أحمد ولد البصيري إن 58 طبيبا عاما و 15 طبيبا أخصائيا قاطعوا المسابقة التي نظمتها وزارة الصحة اليوم لاكتتاب 10 أطباء أخصائيين و40 طبيبا عاما.

وأضاف ولد البصيري في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن الأطباء قاطعوا مسابقة وزارة الصحة لأنهم يرون أنه يجب أن يتم اكتتاب جميع الأطباء الموريتانيين العاطلين عن العمل، "لأن البلد بحاجة إلى جميع الأطباء الموريتانيين، ولأنه من غير المقبول أن تكون المستشفيات مكتظة  بطلاب الطب بدل الأطباء في نفس الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من البطالة" بحسب تعبير ولد البصيري. 



الكلمات المفتاحية : أطباء, إضراب, وظيفة
 
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