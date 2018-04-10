موريتانيا.. الأطباء يهددون بإضراب وطني شامل

هددت نقابتا الأطباء العامين، والأخصائيين في موريتانيا بالدخول في إضراب عام عن العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وقالت النقابتان في بيان مشترك إن السلطات الموريتانية لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابتان، “رغم المفاوضات الماراتونية التي جرت مع الجهات الوصية، بهدف تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وبعد إعطاء الإدارة الفرص الكافية لتلبية مطالبنا العادلة”.

وأضافت نقابتا الأطباء العامين، والأخصائيين أنهما ستدخلان في إضراب عن العمل، في القطاعين العام والخاص بشكل تدريجي، “يبدأ الإضراب بيومين الأسبوع الأول: ١٦ و ١٧ابريل ، و ثلاثة أيام الأسبوع الثاني ٢٣، ٢٤ ،٢٥ ابريل، ثم أربعة أيام الأسبوع الثالث ٣٠، ٠١،٠٢،٠٣ مايو ليصبح كاملا بدءا من الأسبوع الرابع” حسب تعبير البيان.