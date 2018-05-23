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موريتانيا.. الأعلى للشباب يختار 30 مشروعا لجائزة الابتكار

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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أعلنت لجنة الإشراف على مسابقة جائزة الابتكار IPM  التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب، عن اختيار اختيار  30 مشروعا من أصل 277 مشروعا  شاركت في المسابقة.

وحسب بيان صادر عنها فقد اعتمدت اللجنة، جملة من المعايير، تتمثل في وضوح الفكرة المقترحة، وعامل الابتكار فيها، وجدوائيتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذا قابليتها للتنفيذ.

وتوزعت المشاريع التي تم اختيارها، على مجالات، تكنلوجيا الإعلام والاتصال (13 مشروعا)، مجال الطاقة والبيئة(9 مشاريع)، مجال الزراعة والبيطرة(4 مشاريع)، مجال التعليم  (4 مشاريع)

وأضاف بيان اللجنة أن المقابلات مع الفرق المعنية، ستجري ابتداء من مساء   23 مايو 2018، وتنتهي في  27  من نفس الشهر.

وسيتم إختيار عشر مشاريع من ضمن  ثلاثين مشروعا، يتم عرضها أمام لجنة مكونة من خبراء من خارج المجلس و لجنة الإشراف.

ويضم كل فريق مابين 3 الى 5 أشخاص  يحملون الجنسية  الموريتانية من ضمنهم امرأة على الأقل  بغض النظر عن مستوياتهم العلمية

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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