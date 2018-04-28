موريتانيا.. الأعلى للشباب يطالب بتحصين الشباب ضد التطرف

طالب عضو المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا، جاكيتي الشيخ سك، أمس الجمعة، بتحصين الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف، وما سماه ” المسلكيات الشاذة”.

وقال جاكيتي الشيخ سك، خلال أمسية ثقافية نظمها المجلس الأعلى للشباب، في نواكشوط، إن الشباب يجب أن يحصن ضد تحديات العولمة، “وما يبث عبرها في بعض الأحيان من أفكار دخيلة على المجتمعات الإسلامية، تدعو إلى الغلو والتطرف”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشباب، أن المجلس سينظم سلسلة من الأنشطة لصالح الشباب في مقاطعات نواكشوط، ترتكز على تحريك الساحة الشبابية من خلال تنظيم أنشطة ثقافية، ورياضية، لاكتشاف المواهب الشابة، بغية تكوينها وتأطيرها.