أخبار

موريتانيا.. الأعلى للشباب يطالب بتحصين الشباب ضد التطرف

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 14 ساعة
0

طالب عضو المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا، جاكيتي الشيخ سك، أمس الجمعة، بتحصين الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف، وما سماه ” المسلكيات الشاذة”.

وقال جاكيتي الشيخ سك، خلال أمسية ثقافية نظمها المجلس الأعلى للشباب، في نواكشوط، إن الشباب يجب أن يحصن ضد تحديات العولمة، “وما يبث عبرها في بعض الأحيان من أفكار دخيلة على المجتمعات الإسلامية، تدعو إلى الغلو والتطرف”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشباب، أن المجلس سينظم سلسلة من الأنشطة لصالح الشباب في مقاطعات نواكشوط، ترتكز على تحريك الساحة الشبابية من خلال تنظيم أنشطة ثقافية، ورياضية، لاكتشاف المواهب الشابة، بغية تكوينها وتأطيرها.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 11 ساعة
137

موريتانيا.. وزارة الصحة تشيد بالجهود المتخذة لمكافحة “الكبد”

منذ 13 ساعة
171

مالي.. مقتل أكثر من 30 مدنيا بنيران مسلحين

منذ 18 ساعة
324

موريتانيا.. ميثاق لحراطين يعلن عن شعار مسيرته السنوية

منذ 19 ساعة
179

موريتانيا تستعرض جهودها لمكافحة الإرهاب