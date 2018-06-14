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موريتانيا.. الأعلى للشباب يمهد لإطلاق مسابقة شعرية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 15 ساعة
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نظم المجلس الأعلى للشباب، الليلة البارحة في قاعة المكتبة الوطنية نواكشوط، أمسية شعرية تحت عنوان” إبداع الشباب”، مهدت لمسابقة يعتزم المجلس إطلاقها لاحقا، وركز الشعراء المشاركون فيها، على مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وكشف رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الأعلى للشباب جاكتي الشيخ سك، خلال تدخله، أن الهدف من تنظيم هذه الامسية، هو إطلاع الشباب على برنامج وأهداف المسابقة الأدبية، التي سينظمها المجلس لصالح الشعراء الشباب، مشيرا إلى أن شروط هذه المسابقة سيتم تحديدها لاحقا.

وأشار إلى أن هذه المسابقة الأدبية، ستكون فرصة لاكتشاف مواهب الابداع لدى أجيال الشباب الصاعدة، بغية استغلالها في عملية البناء الوطني.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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مصادر: رؤية هلال شوال فى عدة مناطق من موريتانيا