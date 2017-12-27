موريتانيا: الأعلى للشباب ينظم ورشة لصالح شباب الأحياء الضعيفة





نظم المجلس الأعلى للشباب بالتعاون مع بلديات نواكشوط اليوم الأربعاء ورشة حول "أحداث التبادل" لصالح شباب الأحياء الهشة في بلديات ولايات نواكشوط.





وشمل برنامج الورشة عرض دراسة تتناول أوضاع الشباب في أحياء بلديات عرفات، الميناء والرياض بولاية نواكشوط الجنوبية مع وضع دليل إطار نموذجي لتعزيز مشاركة الشباب في هذه الأحياء.





وقال رئيس لجنة المقاولات ومناخ الأعمال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب محمد عبد الرحمن حموني إن الورشة التي تدوم يوما واحدا تهدف إلى تبادل المعلومات حول أوضاع الشباب في الأحياء الهشة لوضع مشروع متكامل يعتمد على النهج التشاركي بين البلديات، والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب.





وأضاف ولد حموني أن المجلس الأعلى للشباب اختار توجيه أنشطته من خلال هذا البرنامج إلى شباب أحياء نواكشوط الأكثر هشاشة، "حرصا منه على إشراك شباب هذه الأحياء في وضع تصور لحلول مشاكل وهموم الشباب".

