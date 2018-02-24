موريتانيا.. اعتقال شاب متهم بمبايعة “داعش”  

اعتقل الأمن في مدينة انواذيبو، شمالي موريتانيا، شابا متهماً بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية « داعش »، في تدوينة نشرت على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك ».

مراسل « صحراء ميديا » نقل عن مصادر أمنية في نواذيبو، قولها إن الشاب يدعى محمد ولد احويبيب، وقد تم اعتقاله مساء أمس الجمعة وجرى ترحيله إلى العاصمة نواكشوط.

وجرت عملية الاعتقال بعد ساعات فقط من نشر التدوينة التي يعلن فيها الشاب مباعيته وولاءه لمن سماه « قائد الخلافة الإسلامية معيد الأمة لعزها ومكانتها ».

وأوضحت المصادر أن الشاب سيخضع للتحقيق حول حقيقة مباعيته لتنظيم الدولة الإسلامية « داعش »، من دون أن تعطي تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك أكدت مصادر عائلية لـ « صحراء ميديا » أن حساب الشاب على « فيس بوك » تعرض لعملية « اختراق »، وهو ما تم نشره عبر نفس الحساب في تدوينة لاحقة.

وكانت موريتانيا قد اعتقلت عدة أشخاص خلال العامين الأخيرين ووجهت لهم تهم تتعلق بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، والإرهاب.