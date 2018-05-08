موريتانيا.. الأمين العام للجنة الانتخابات يؤدي اليمين القانونية

أدى الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أحمد ولد محمد ولد خيرو، صباح اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، اليمين القانونية، أمام رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

وطلب رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي سيد ابراهيم ولد محمد ختار ، من الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الوقوف أمامه ورفع يده اليمنى وتلاوة اليمين القانونية التالي،وذلك قبل أن يعلن توليه لمهامه .

وقال الأمين العام ” أقسم بالله العلي العظيم،أن أؤدي وظائفي بإخلاص، وعلى الوجه الأكمل وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن أحافظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي”.

ومثلت النيابة العامة في الجلسة من طرف نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي جا عبد الرحمن، فيما تولت مسك قلم المحكمة آسية بنت محمد عبد الرحمن كاتبة ضبط رئيسية بالغرفة الإدارية

وجرت وقائع تأدية اليمين القانونية بحضور الأمين العام للمحكمة العليا عبد الله ولد عبد الفتاح وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.