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موريتانيا.. الإجراءات الخصوصية التى اتخذها مجلس الوزراء

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 17 ساعة
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اتخذ مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه اليوم الخميس  إجراءات خصوصية فى وزارتي الداخلية واللا مركزية ووزارة البيئة والتنمية المستديمة.

وتم تعيين جكانا عبد اللاي،  حاكما لمقاطعة بتلميت ، وهو إداري مدني،و والي مساعد تيرس زمور سابقا.

وفى وزارة البيئة والتنمية المستديمة، تم تعيين عثمان ولد بوبكر مديرا لحماية الطبيعة ، وهو مهندس رئيسي زراعي.

كما تم تعيين بكاي بوكم الملقب عليون، مديرا مساعدا ، وهو  مهندس علوم تطبيقية مختص في مجال المياه والغابات، ورئيس مصلحة الغابات سابقا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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