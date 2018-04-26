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موريتانيا.. الإجراءات الخصوصية التى اتخذها مجلس الوزراء
اتخذ مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه اليوم الخميس إجراءات خصوصية فى وزارتي الداخلية واللا مركزية ووزارة البيئة والتنمية المستديمة.
وتم تعيين جكانا عبد اللاي، حاكما لمقاطعة بتلميت ، وهو إداري مدني،و والي مساعد تيرس زمور سابقا.
وفى وزارة البيئة والتنمية المستديمة، تم تعيين عثمان ولد بوبكر مديرا لحماية الطبيعة ، وهو مهندس رئيسي زراعي.
كما تم تعيين بكاي بوكم الملقب عليون، مديرا مساعدا ، وهو مهندس علوم تطبيقية مختص في مجال المياه والغابات، ورئيس مصلحة الغابات سابقا.