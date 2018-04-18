موريتانيا.. الكشف عن أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الأربعاء تم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتم اختيار ، عيشة واغي ، وبا وارانكا، وديدي ولد بونعامه ، وعثمان ولد بيجيل ، و حمود عبد الله ابوه، و جميلة بوكوم ، ومحمد عبد الرحمن ولد اعبيد ، ومولاي احمد ولد الشيكر ، وموسى تاو ، وسيد عبد الله ولد المحبوبي ، والطيب أمين.

وأصبحت التشكيلة بموجب التعديل القانوني 11 عضوا بدل 7 أعضاء ، من ضمنها 3 نساء .

وينص القانون أن مرسوم التعيين هذا يحدد تاريخ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونائبه ، وتعد مدة فترة الانتساب 5سنوات .

وزادت تشكيلة اللجنة الحالية على فترة الانتداب القانونية بسنة.