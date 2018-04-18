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موريتانيا.. الكشف عن أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 3 دقائق
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أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الأربعاء  تم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتم اختيار ، عيشة واغي ، وبا وارانكا، وديدي ولد بونعامه ، وعثمان ولد بيجيل ، و حمود عبد الله ابوه، و جميلة بوكوم ، ومحمد عبد الرحمن ولد اعبيد ، ومولاي احمد ولد الشيكر ، وموسى تاو ، وسيد عبد الله ولد المحبوبي ، والطيب أمين.

وأصبحت التشكيلة بموجب التعديل القانوني 11 عضوا بدل 7 أعضاء ، من ضمنها 3 نساء .

 

وينص القانون أن مرسوم التعيين هذا يحدد تاريخ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونائبه ، وتعد مدة فترة الانتساب 5سنوات .

 

وزادت تشكيلة اللجنة الحالية على فترة الانتداب القانونية بسنة.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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