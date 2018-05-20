موريتانيا..الإعلان عن الفائزين فى “تحدي القراءة العربي”

أعلن اليوم الاحد بمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط عن النتائج النهائية لتصفيات مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي.

وتم من خلال هذه التصفيات اختيار التلاميذ العشر الأوائل، الذين سيمثلون موريتانيا في المسابقة الكبرى التي ستنطلق بمدينة دبي في شهر اكتوبر المقبل.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني، امعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع تحدي القراءة تبنته موريتانيا بماله من آثار تربوية كبرى في تنمية الفرد والمجتمع .

وبدوره أبرز المنسق العام لمشروع تحدي القراءة العربي في موريتانيا، الطاهر ولد احمد، الدور الإيجابي لهذا المشروع في المجالات التربوية وفي تنمية الفرد والمجتمع .

وقال إن هذه المسابقة ستساهم في صياغة المواطن المتشبث بموروثه الثقافي والمنفتح إيجابيا على الآخر بما يمتلك من الكفاءات التي تخوله غربلة تجارب الآخرين والاستفادة منها مع الحفاظ على القيم الانسانية النبيلة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد، وفق تعبيره.

وشكر الأمانة العامة لمشروع تحدي القراءة العربي على تنظيم هذه المسابقة ورعايتها من مراحلها الاولى في موريتانيا إلى نهايتها في الامارات العربية المتحدة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، محمد شبارق، أن هذا اللقاء يتسم بمكانة عالية باعتباره تتويجا لمسار علمي متميز تتبارى فيه المكونات الطلابية بكافة مستوياتها.

و شهد الحفل تكريم المنسق العام لمشروع تحدي القراءة العربي في موريتانيا وبعض المشرفين المتميزين والمدارس المتميزة خلال المسابقة، إضافة إلى ثلاث من التلاميذ الذين تميزوا خلال مشاركتهم في المسابقة النهائية خلال السنة الماضية بمدينة دبي.