موريتانيا: الإعلان عن وفاة الشاعر الشيخ ولد بلعمش



توفي الشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمش، صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به في مقر عمله بمدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا.



وكان الراحل (44 عاماً) يعمل مهندساً في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، وهو حاصل على درجة الباكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في سوريا.



واشتهر ولد بلعمش بقصائده التي تتناول القضايا الكبرى للأمة الإسلامية والعربية كالقضية الفلسطينية، كما درج على أن يتناول في شعره الأحداث الوطنية الكبرى في موريتانيا.



وينحدر الراحل من قرية "امحيرث" التي تقع في ولاية آدرار، شمالي موريتانيا، وهي القرية التي حملها معه خلال مشاركته في النسخة الخامسة من برنامج "أمير الشعراء"، والتي جاء خلالها في الرتبة الثالثة من بين آلاف الشعراء العرب.



وبهذه المناسبة الأليمة فإن شبكة "صحراء ميديا"، إدارة وعمالاً، تتوجه بالتعزية إلى ذوي الفقيد وإلى عموم الشعب الموريتاني.

