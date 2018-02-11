موريتانيا.. وفاة الشاعر محمد كابر هاشم

أعلن اليوم الأحد، فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، رحيل الشاعر الكبير محمد كابر هاشم، عن عمر ناهز 65 سنة.

ولد الشاعر والأديب محمد كابر هاشم بمقاطعة بتجكجه عام 1953، وعمل فى الإذاعة الوطنية والتلفزيون الرسمي، وترأس رابطة الأدباء والكتاب الموريتانيين.

ويعد كابر هاشم عضوا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ومساعد الأمين العام للاتحاد، وشغل عدة مناصب وظيفية وسياسية.

لكابر هاشم عدة دواوين شعرية بعضها تحت الطبع، ويكتب القصة والسيناريوهات المسرحية، ومّثل موريتانيا في كثير من المهرجانات والندوات الأدبية والثقافية، ونافس على جوائز كثيرة وطنية ودولية.

وترفع مؤسسة “صحراء ميديا”، إدارة وعمالا، التعازي لأسرة محمد كابر هاشم الكريمة ولموريتانيا عموماً، راجية من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران وإنا لله وإنا إليه راجعون.