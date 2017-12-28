موريتانيا: الإعلان عن وفاة الشيخ محمد الحسين



أعلن في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الشيخ محمد الحسين ولد حبيب الله، وذلك بعد صراع مع المرض.



ويعد الفقيد واحد من أبرز الوجوه الموريتانية المقيمة في المملكة العربية السعودية، وقد عرف بنشاطه الكبير في المجال العلمي والخيري في عدد من الدول العربية والإسلامية.



وينحدر الفقيد من أسرة علمية معروفة في مقاطعة بوتلميت بولاية الترارزه، جنوب غربي موريتانيا، وسبق أن أقام في دول عديدة من أبرزها المغرب وتونس والسودان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية التي قضا فيها سنواته الأخيرة.



وبهذه المناسبة فإن صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، تتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الموريتاني عموماً، وإلى أسرة الفقيد على وجه الخصوص، راجية من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

