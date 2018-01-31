موريتانيا: الإفراج عن الشاعر عبد الله ولد بونة

أفرجت السلطات الموريتانية مساء اليوم الأربعاء عن الشاعر عبد الله ولد بونة بعد احتجازه لعدة أسابيع في العاصمة انواكشوط.

وقالت مصادر قضائية في تصريح لـ”صحراء ميديا” إن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف أطلقت سراح عبد الله ولد بونة بحرية مؤقتة بعد أسبوعين من إحالته إلى السجن المركزي بنواكشوط.

وتداولت وسائل إعلام محلية منذ يومين قصيدة للشاعر عبد الله ولد بونة يمدح فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ويعتذر له عن مقاطع صوتية انتشرت منذ فترة يهاجم فيها الشاعر ولد عبد العزيز ومقربين منه.

وكان وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية أحال الشاعر الموريتاني عبد الله ولد بونه إلى قاضي التحقيق المكلف بالارهاب بعد جلسة استجواب منذ أسبوع.