موريتانيا: الإفراج عن معارضين رفعوا العلم القديم



أفرجت السلطات القضائية في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، عن مجموعة من الشباب المعارضين الذين اعتقلوا يوم السبت الماضي عندما رفعوا العلم الوطني القديم.



وجرى الإفراج عن الشباب بعد أن أصدرت المحكمة في حقهم حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.



وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت الشباب يوم السبت الماضي عندما رفعوا العلم الوطني القديم خلال مسيرة نظمتها المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد.



وخضع للشباب المعتقلين لتحقيقات قبل إحالتهم من طرف قاضي التحقيق إلى السجن بمقاطعة دار النعيم، في انتظار مثولهم أمام المحكمة.



وتواجه السلطات الموريتانية بصرامة من يرفع العلم الوطني القديم، وذلك منذ أن رفع بشكل رسمي العلم الوطني الجديد خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني يوم 28 نوفمبر الماضي.

