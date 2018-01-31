موريتانيا: الاتحاد الأوروبي يزور منطقة انواذيبو الحرة

زارت بعثة من الاتحاد الوروبي اليوم الأربعاء منطقة انواذيبو الحرة شمالي موريتانيا، وعقدت اجتماع عمل مع الأمين العام للمنطقة الجيلاني ولد الشيخ وبعض المديرين فيها.

وناقشت بعثة من الاتحاد الأوربي برئاسة جياكو ما ديرازو، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا مع سلطة منطقة انواذيبو الحرة فرص تعزيز التعاون بين الاتحاد، والمنطقة الحرة خاصة في مجال الصيد البحري.

واستمعت البعثة خلال الاجتماع، إلى عرض مفصل تناول مناخ الاستثمار الذي توفره المنطقة الحرة، والآفاق الواعدة لهذا المشروع والمقدرات التي يمتلكها.

ومن المقرر أن تتفقد بعثة الاتحاد الأوروبي خلال زيارتها لمدينة انواذيبو والتي تدوم يومين، بعض المنشآت الاقتصادية في المدينة خاصة تلك المرتبطة بقطاع الصيد.