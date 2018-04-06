موريتانيا.. الاتحاد العالمي لنقابات العمال ينتقد ظروف عمال الصحة

انتقد الاتحاد العالمي لنقابات العمال، ظروف قطاع الصحة في موريتانيا، وظروف العاملين فيه، خاصة الممرضين والقابلات، معلنا تضامنه معهم.

جاء ذلك في بيان صادر عنه قال فيه إن تدهور ظروف عمال الصحة ناتج عن “عدم امتثال السلطات المختصة لالتزاماتها اتجاه العمال، لمواجهة انخفاض الرواتب وتأخر العلاوات”.

وأضاف البيان أن “العديد من الخريجين يعانون البطالة، رغم حاجة الدولة والمواطن، للخدمات الصحية”.

وطالب الاتحاد الدولي، بتحسين ظروف العمل والمعيشة في هذا القطاع الحيوي، وإلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين”.

ويضم الاتحاد العالمي لنقابات العمال ازيد من 92 مليون عامل، موزعين على 126 دولة في انحاء العالم.