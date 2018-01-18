موريتانيا: البحث عن صيادين فقدوا قبالة نواذيبو

بدأت البحرية، وخفر السواحل الموريتانييْن، البحث عن اربعة صيادين، فقد الاتصال بهم منذ أربعة أيام، في منطقة “الصيد التقليدي 3″، قبالة شواطئ مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

وكان ذوو المفقودين قد بدؤوا البحث قبل أيام، في المنطقة البحرية المذكورة، حيث كان الصيادون يزاولون عملهم .

وبحسب مراسل صحراء ميديا في المدينة، نقلا عن مصادر محلية، فقد عثر أحد زوارق البحث، على بعض الأدوات والمقتنيات، يرجح أن تكون للصيادين المفقودين .

وأضافت المصادر أن البحث ما يزال جاريا من قبل السلطات المحلية لمعرفة مصير الصيادين المفقودين.

وشهدت شواطئ مدينة نواذيب، في السابق العديد من حوادث غرق الصيادين، واختفائهم في عرض البحر، والتصادم مع الزوارق الصيد العملاقة العاملة في المياه الموريتانية.