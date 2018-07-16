موريتانيا.. البحرية تنقذ 125 مهاجراً سرياً في عرض البحر

تمكنت البحرية الموريتانية، اليوم الأحد، من انقاذ 125 مهاجراً سرياً يعتقد أن أغلبهم يحملون الجنسية السنغالية، كانوا عالقين في عرض البحر بعد تعطل زورقهم في المياه الإقليمية الموريتانية.

وكان الزورق المذكور قد غادر مدينة امبور السنغالية، يوم الجمعة الماضي، متوجهاً إلى جزر الكناري الإسبانية، ولكنه ضل الطريق ونفد منه الوقود والمياه، قبل أن تنقذه البحرية الموريتانية قرب مركز انجاكو الإداري، غير بعيد من الحدود مع السنغال.

وقال قائد سفينة الإنقاذ الموريتانية المقدم الحسن أحمد ريدح، إنه كان في « مهمة روتينية » لمراقبة المياه الإقليمية الموريتانية عندما اكتشف وجود الزورق السنغالي الذي يطلب النجدة فقدمها له بعد تلقي الأوامر من القيادة.

وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء نواكشوط المستقل، حيث تم عرضهم بحضور الصحافة الدولية والوطنية.

ونقل المهاجرون إلى مركز خاص بإيواء الأجانب المخالفين في نواكشوط، حيث يتم التأكد من هوياتهم وتحدد جنسياتهم لتتم فيما بعد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وفق مصدر رسمي.