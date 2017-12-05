موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش ميزانية وزارة الدفاع



بدأ البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء نقاش الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع فى مشروع ميزانية المالية الأصلى للسنة المالية المقبلة



وعرض وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا بنود مشروع قانون الميزانية أمام لجنة المالية قبل رفعه للتصويت عليه فى جلسة علنية .



وكانت اللجنة ذاتها قد ناقشت ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.وتبلغ ميزانية هذه الوزارة مليارا و 274 مليون و 875 الف و 855 أوقية. .



وناقشت اللجنة حتي الآن ، ميزانيات عدة وزارات أخري في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 ، كوزارة العدل التي بلغت ميزانيتها 4 مليارات و 342 مليونا و543 الفا و 367 أوقية.



و ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية التي تبلغ 6 مليار و549 مليونا و106 آلاف و563 أوقية، وميزانية الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية التي تبلغ 5 مليار و669 مليونا و 51 الفا و192 اوقية.



ووزارة الداخلية التي بلغت ميزانيتها أزيد من ثمانية وعشرين مليار أوقية ومائة وأربعة وثلاثين مليون، ووزراة الصيد والتي بلغت في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 أزيد من ثلاثة مليارات أوقية، ووزارة الأمانة العامة للحكومة التي بلغت أزيد من ثمانية مليارات سبعمائة وخمسة عشر مليون أوقية.

