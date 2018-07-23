موريتانيا.. البرلمان يدرس مشاريع القوانين المحالة من الحكومة

انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، مساء اليوم الاثنين وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المُحالة من طرف الحكومة الموريتانية إلى الجمعية .

وقرر المؤتمر برمجة مشروع قانونٍ يُلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 007، الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

كما أعاد مؤتمر الرؤساء برمجة مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلقة بالوساطة القضائية.

وقد أحال مؤتمر الرؤساء مشروعي القانونين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية.