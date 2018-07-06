موريتانيا.. البرلمان يدرس مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة

استعراض مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، الدي انعقد صباح اليوم الجمعة، مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية.

وقام المؤتمر ببرمجة بعض مشاريع القوانين وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.

وتضمنت مشاريع القوانين المحالة، مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001/006، الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001، المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل، الموقعة بتاريخ 04 أبريل 2018، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الانجابية.

– مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة، الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018، في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة و المعادن” اسنيم”.

– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.