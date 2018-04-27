موريتانيا.. البرلمان يصادق على قانون يعدم “المسيء”

صوت البرلمان الموريتاني مساء اليوم الجمعة، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من القانون الجنائي، ويقضي بقتل المسييء للجناب النبوي دون استتابته.

وكانت الحكومة الموريتانية، أصدرت شهر نوفمبر من العام الماضي، مشروع قانون جديد يعدل المادة 306 من القانون الجنائي، ويقضي بإعدام كل من استهزأ أو سب الجناب النبوي الشريف من دون أن يستتاب.

وصوت أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، بالإجماع على مشروع القانون، وسط مطالبة نائبين بتأخير التصويت عليه لإجراء بعض التعديلات، وهو ما اعترض عليه نائب مقاطعة اركيز، محمد عبد الرحمن الطلبة، معتبرا أن مشرع قانون بهذه الأهمية، يجب التصويت عليه أولا، ثم فتح الباب لاحقا للتعديلات.

وتقول المادة الجديدة إن “كل مسلم ذكراً كان أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل”.

وكانت مجموعة من علماء موريتانيا قد أصدرت العام الماضي فتوى مماثلة ، وطالبت بتطبيقها على محمد الشيخ ولد امخيطير الذي كتب مقالاً مسيئاً نهاية عام 2013، وتم اعتقاله مطلع 2014، وحكم عليه بالإعدام في نفس العام، ولكن تم التراجع عن الإعدام بعد ذلك.