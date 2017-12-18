   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: البرلمان يناقش الإجراءات القانونية لتغيير العملة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 18:33



موريتانيا: البرلمان يناقش الإجراءات القانونية لتغيير العملة

 

ناقشت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، مشروع قانون تأهيل رقم 17-158 يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.

حضر الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، الذي استعرض أمام اللجنة أسباب تغيير قاعدة العملة الوطنية .


وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن، في ذكري عيد الاستقلال الماضي، عن سعيه لإعادة تحديد قيمة العملة الوطنية "الأوقية"، وذلك وفق القاعدة من 10 إلي 1. 

وأعلن البنك المركزي  عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل. 



الكلمات المفتاحية : البنك المركزي, العملة, برلمان
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-وزير-يتحدث-عن-ص… https://t.co/kAelcmzCvn
صحراء ميديا | عزيز يناقش مشاكل مجموعة الساحل مع أمينها الدائم https://t.co/R0aXq7xeRzعزيز-يناقش-مشاكل-مجموعة-الساحل… https://t.co/6WYyRgdlOX
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة