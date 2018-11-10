برلمان موريتانيا يناقش مشروع ميزانية 2019

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) الاجتماع الذي عقدته اليوم السبت، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد و المالية، المختار ولد ٲجاي، استعرض فيه محاور مشروع القانون، مبرزا التغيرات بين مشروع قانون ميزانية الدولة الاصلية لسنة 2019، وميزانية الدولة لسنة 2018.

و وحسب الوزير فإن مشروع قانون الميزانية للعام 2019 يتوازن من حيث الموارد والنفقات، عند ما مجموعه 68.87مليار أوقية، مقابل 66.34 مليار أوقية في قانون المالية للعام 2018.

وكانت نفس للجنة ناقشت خلال اجتماع لها أمس الجمعة، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، بحضور وزير الاقتصاد الذي مثل الحكومة في الاجتماع.