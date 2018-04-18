موريتانيا.. البرلمان يناقش مشروع قانون يلغي المادة 306

ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالبرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من القانون الجنائي.

وكانت الحكومة الموريتانية، أصدرت نوفمبر الماضي، مشروع قانون جديد يعدل المادة 306 من القانون الجنائي، ويقضي بإعدام كل من استهزأ أو سب الجناب النبوي الشريف من دون أن يستتاب.

وخصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اجتماعا عقدته اليوم، برئاسة نائب رئيس اللجنة، النائب الشيخ ولد أمبارك، لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83-162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، جا مختار ملل، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.