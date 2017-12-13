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موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية التهذيب والتعليم العالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 13 ديسمبر 2017 - 22:21



موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية التهذيب والتعليم العالي

 

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، في اجتماعين منفصلين، ميزانية وزارتي التهذيب الوطني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.

 وتبلغ ميزانية الأولى 49 مليارا و 573 مليون و 137 ألف و 440 أوقية، فيما بلغت ميزانية الثانية، 9 مليارات و 361 مليون و 599 ألف و 205 أوقية.

وقدم الوزيران المعنيان عرضا أمام اللجنة، استعرض فيه الخطوط العريضة لمختلف بنود ميزانية وزارته.


وسبق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن ناقشت خلال الدورة البرلمانية الحالية ميزانية عدد من الوزارات، في اجتماعات منفصلة، كما قدم الوزراء المعنيون عروضا أمامها حول مختلف بنود ميزانية قطاعاتهم.



الكلمات المفتاحية : التعليم العالي, برلمان, ميزانية
 
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