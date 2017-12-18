موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان





ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين، ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.

وتبلغ ميزانية هذه الوزارة ثلاثة مليارا ت و 753 مليون و319 ألف و768 أوقية.





وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا، خلال نقاش ميزانية وزارتها عرضا أمام اللجنة تطرقت فيه لمختلف بنود الميزانية المذكورة.





وسبق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن ناقشت خلال الدورة البرلمانية الحالية ميزانية عدد من الوزارات، في اجتماعات منفصلة، كما قدم الوزراء المعنيون عروضا أمامها حول مختلف بنود ميزانية قطاعاتهم.

