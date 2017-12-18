   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 16:36



موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان

 

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين، ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.
وتبلغ ميزانية هذه الوزارة ثلاثة مليارا ت و 753 مليون و319 ألف و768 أوقية.


وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا، خلال نقاش ميزانية وزارتها عرضا أمام اللجنة تطرقت فيه لمختلف بنود الميزانية المذكورة.


وسبق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن ناقشت خلال الدورة البرلمانية الحالية ميزانية عدد من الوزارات، في اجتماعات منفصلة، كما قدم الوزراء المعنيون عروضا أمامها حول مختلف بنود ميزانية قطاعاتهم. 



الكلمات المفتاحية : البرلمان, ميزانية, وزارة
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-وزير-يتحدث-عن-ص… https://t.co/kAelcmzCvn
صحراء ميديا | عزيز يناقش مشاكل مجموعة الساحل مع أمينها الدائم https://t.co/R0aXq7xeRzعزيز-يناقش-مشاكل-مجموعة-الساحل… https://t.co/6WYyRgdlOX
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة