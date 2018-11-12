موريتانيا.. البرلمان يناقش ميزانية وزارة الداخلية

ناقت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، ميزانية وزارة الداخلية واللامركزية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية واللامركزية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 مبلغ، 2899903293 أوقية.

ووصل بند التسيير في هذه الميزانية إلى 2358903293 أوقية، في حين يبلغ بند الاستثمار 541000000 أوقية.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، الذي مثل الحكومة في الاجتماع، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية.