موريتانيا.. البرلمان يناقش ميزانية وزارة الثقافة

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مساء اليوم الاثنين، ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتبلغ ميزانية وزارة الثقافة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 516 مليون و68 ألف و76 أوقية.

ويبلغ بند التسيير في هذه الميزانية 450 مليون، و368 ألف، و76 أوقية، فيما يبلغ بند الاستثمار 65 مليون، و700 ألف أوقية.

وتابعت لجنة المالية خلال اجتماع عقدته لنقاش ميزانية وزارة الثقافة، عرضا قدمه وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية.