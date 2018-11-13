موريتانيا.. البرلمان يناقش ميزانيتي النقل والإسكان

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) مساء اليوم الثلاثاء، ميزانية وزارتي التجهيز والنقل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعين منفصلين عروضا حول مختلف بنود هذه الميزانية، قدمهما وزيرا التجهيز والنقل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، آمال بنت مولود، والناني ولد أشروقه.

وتبلغ ميزانية وزارة التجهيز والنقل في مشروع قانون المالية لسنة 2019، 3 مليارات و279 مليون و908 آلاف و618 أوقية .

ويبلغ بند التسيير في هذه الميزانية 66 مليون و750 ألفا و928 أوقية، في حين يبلغ بند الاستثمار 3 مليارات و213 مليون و157 ألفا و690 أوقية.

فيما تبلغ ميزانية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 2مليار، و279 مليون، و261 ألفا، و827 أوقية.

ويبلغ بند التسيير في هذه الميزانية 89 مليون، 921 ألفا، و 827 أوقية، في حين يبلغ بند الاستثمار 2مليار، و189 مليون، و340 ألف أوقية.