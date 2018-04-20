موريتانيا.. البنك الدولي يدعم استخراج الغاز ب 20 مليون دولار

منح البنك الدولي موريتانيا 20 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 700 مليون أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشروع دعم تطوير استخراج الغاز بموريتانيا .

ووقع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أمس الخميس في واشنطن مع مديرة العمليات بالبنك الدولي على المبلغ المذكور.

و ستمكن هذه الهبة من تطوير واستغلال حقل السلحفاة « أحميم الكبير » ودعم وبناء القدرات المؤسسية للطواقم الفنية .

ويهدف التمويل لتعزيز قدرات الحكومة الموريتانية على التفاوض وإدارة قطاع الغاز والمحروقات وتحسين النتائج الإنمائية علي الاقتصاد الموريتاني.