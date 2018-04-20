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موريتانيا.. البنك الدولي يدعم استخراج الغاز ب 20 مليون دولار

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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منح البنك الدولي موريتانيا 20 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 700 مليون أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشروع دعم تطوير استخراج الغاز بموريتانيا .

ووقع وزير الاقتصاد والمالية  المختار ولد أجاي أمس الخميس في واشنطن مع مديرة العمليات بالبنك الدولي على المبلغ المذكور.

و ستمكن هذه الهبة من تطوير واستغلال حقل السلحفاة « أحميم الكبير » ودعم وبناء القدرات المؤسسية للطواقم الفنية .

ويهدف التمويل  لتعزيز قدرات الحكومة الموريتانية على التفاوض وإدارة قطاع الغاز والمحروقات وتحسين النتائج الإنمائية علي الاقتصاد الموريتاني.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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