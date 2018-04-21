موريتانيا.. البنك الدولي يمول مشروع “الصمود البيئي” ب 20 مليون دولار

منح البنك الدولي اليوم السبت موريتانيا 20 مليون دولار أمريكي أي مايناهز 700 مليون أوقية جديدة لتمويل الجزء الموريتاني من مشروع الاستثمار والصمود البيئي في المناطق الساحلية في غرب أفريقيا .

ووقع وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، اليوم السبت في واشنطن مع مديرة العمليات بالبنك الدولي “لويز كورد” على الاتفاقية المذكورة.

ويهدف هذا المشروع الإقليمي إلى تعزيز مرونة الصمود البيئي لسكان المناطق الساحلية لدول غرب إفريقيا وتحسين سبل معيشتهم، كما يأتي استجابة للحاجة الملحة لمكافحة التدهور الساحلي باستخدام نهج إقليمي متكامل

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد وقع أمس الجمعة مع مديرة العمليات بالبنك الدولي على هبة بمبلغ 20 مليون دولار امريكي أي مايناهز 700 مليون أوقية جديدة لدعم تطوير مشروع استخراج الغاز بموريتانيا ولتطوير واستغلال حقل السلحفاة « آحميم الكبير ».