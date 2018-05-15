موريتانيا.. البنك المركزي يحث على استعمال حافظات النقود

وزع البنك المركزي الموريتاني اليوم الثلاثاء 10.000 حافظة نقود على هامش حملات تحسيسية يقوم بها لفئات محددة من الباعة حول ضرورة تغيير سلوكهم بادخال حافطات لنقود في عاداتهم اليومية.

ويواصل البنك حملة الاتصال والتحسيس على مختلف الوسائل الاخرى حتى نهاية تنفيذ الاصلاح النقدي أي إلى غاية 31 دجمبر 2018.

واختتم البنك المركزي الموريتاني اليوم حملة التوزيع اليدوي لدعامات الاتصال التي اأطلقها قبل خمسة أشهر للتحسيس بالإصلاح النقدي الجديد .

وأوضح مسؤول الاتصال في البنك المركزي الموريتاني سيدي محمد ولد الذاكر أن هذه الحملة مكنت من توزيع عشرات الآلاف من الدعامات تضمنت تقديما للأوقية الجديدة وعناصر الأمان في الإصدار النقدي الجديد والطرق الصحيحة للتعامل مع البوليمير الذي يشكل تعميمه على الأوراق النقدية أهم سمات الإصلاح الجاري تنفيذه، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الحملة تنوعت حسب الجهات المستهدفة حيث تم توزيع دعامات موجهة للهيئات الريادية (الوزرات ، المؤسسات العمومية والخصووصية البعثات الديبلوماسية الهيئات الدولية منظمات المجتمع المدني) تضمنت عينات من الاوراق النقدية الجديدة والوثائق القانونية الرسمية للاصلاح.