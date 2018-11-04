أخبار

موريتانيا تدعو المنمين لحملة « تحصين المواشي »

Cheikhany Sidi منذ يوم واحد
0

دعا مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الريفية، ابراهيم ولد الطالب موسى، المنمين إلى التعاطي مع الفرق البيطرية المتنقلة، لتحقيق أهداف “الحملة الوطنية لتحصين المواشي لموسم 2018-2019”.

وقال ولد الطالب موسى إن وزارة التنمية الريفية عبأت 57 نقطة، من أصل 80 مجهزة باللقاحات والمعدات البيطرية الضرورية ضد أمراض ذات الرئة والجنب الساري لدى الأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة لدى الأغنام، إضافة إلى الباسترلوز لدى الابل و” الجمرة العربية” و” الجدري “.

وأضاف المدير “تم وضع بنية بيطرية محكمة في مجال حظائر التطعيم التي حققت رقما قياسيا خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود السلطات العمومية المعنية وبعض الشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي عبر المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا الذي قام ببناء 27 حظيرة وبرمجة 73 أخرى”.

وتقوم الحكومة الموريتانية بحملة لتحصين المواشي تهدف لتطعيم مليوني رأس من الأبقار ضد مرض ذات الرئة الجنب الساري، و4 ملايين رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة.

اظهر المزيد

Cheikhany Sidi

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 19 دقيقة
93

بعد قرار ترامب.. خارجية موريتانيا تلتقي السفير الأمريكي

منذ 2 ساعتين
666

السنغال.. إعلان وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية

منذ 3 ساعات
428

الحكومة الموريتانية تصف قرار ترامب بـ « الخيانة »

منذ 14 ساعة
1٬265

موريتانيا تنتقد إلغاء مزايا تجارية عنها بسبب العبودية