موريتانيا تدعو المنمين لحملة « تحصين المواشي »

دعا مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الريفية، ابراهيم ولد الطالب موسى، المنمين إلى التعاطي مع الفرق البيطرية المتنقلة، لتحقيق أهداف “الحملة الوطنية لتحصين المواشي لموسم 2018-2019”.

وقال ولد الطالب موسى إن وزارة التنمية الريفية عبأت 57 نقطة، من أصل 80 مجهزة باللقاحات والمعدات البيطرية الضرورية ضد أمراض ذات الرئة والجنب الساري لدى الأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة لدى الأغنام، إضافة إلى الباسترلوز لدى الابل و” الجمرة العربية” و” الجدري “.

وأضاف المدير “تم وضع بنية بيطرية محكمة في مجال حظائر التطعيم التي حققت رقما قياسيا خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود السلطات العمومية المعنية وبعض الشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي عبر المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا الذي قام ببناء 27 حظيرة وبرمجة 73 أخرى”.

وتقوم الحكومة الموريتانية بحملة لتحصين المواشي تهدف لتطعيم مليوني رأس من الأبقار ضد مرض ذات الرئة الجنب الساري، و4 ملايين رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة.