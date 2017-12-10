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موريتانيا: التجمع الثقافي يدعو المهتمين بالسيرة لحضور مؤتمره السنوي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 10 ديسمبر 2017 - 18:32



موريتانيا: التجمع الثقافي يدعو المهتمين بالسيرة لحضور مؤتمره السنوي
 
 
دعا التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا المهتمين بنصرة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم، وبتدارس سيرته الغراء لحضور  حفل افتتاح المؤتمره الدولي للسيرة النبوية بالعاصمة الموريتانية انواكشوط.
 
وقال التجمع إنه سينظم بالتعاون مع  رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الموريتانية انواكشوط النسخة الثلاثين من المؤتمر الدولي للسيرة النبوبة في الفترة ما بين 14 -16 من الشهر الجاري
 
 وأضاف التجمع أن هذه الدورة تتناول موضوع قيم الاعتدال والوسطية  المنهج  النبوي، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والمفكرين، وقادة الرأي  من أربع وعشرين دولة  إسلامية، ومن أقليات مسلمة من أوروبا وأمريكا.  


الكلمات المفتاحية : الرسول, تجمع, مديح
 
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