موريتانيا: التجمع الثقافي يدعو لحضور مؤتمره السنوي



دعا التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا المهتمين بنصرة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم، وبتدارس سيرته الغراء لحضور حفل افتتاح مؤتمره الدولي للسيرة النبوية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وقال التجمع إنه سينظم بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشوط النسخة الثلاثين من المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في الفترة ما بين 14 -16 من الشهر الجاري.



وأضاف التجمع أن هذه الدورة تتناول موضوع قيم الاعتدال والوسطية المنهج النبوي، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والمفكرين، وقادة الرأي من أربع وعشرين دولة إسلامية، ومن أقليات مسلمة من أوروبا وأمريكا.

