موريتانيا: الجبهة الطلابية تدعو للتراجع عن قرار المنح

طالبت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، اليوم الاثنين بالتراجع الفوري عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بخصوص المنحة الدراسية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسابيع الأخيرة، قرارا يقضي بأحقية الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما فقط، في الحصول على المنحة المالية، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق.

وقال بيان للجبهة إن القرار “يسلب آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، حقهم في المنحة الدراسية، ويُسلم الطلاب في الخارج للمجهول”.

ودعا البيان هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وكل الفاعلين في المجال العام، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف إلى جانب المطالب الطلابية العادلة”.

الجبهة الطلابية نددت بما قالت إنه “قمع وحشي مورس على جموع الطلاب المحتجين مؤخرا على قرارات الوزارة، ما خلف عشرات الإصابات في صفوفهم”.

وسبق للجبهة أن نظمت خلال الأيام الأخيرة، وقفات احتجاجية أمام مبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على خفض سن الحصول على المنحة، كما خرجت مظاهرات في جامعة العيون الإسلامية شرقي موريتانيا، رفضا للقرار.