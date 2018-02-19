موريتانيا.. الجبهة الطلابية تدين فض اعتصامها بالقوة

دانت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، اليوم الاثنين، فض الشرطة الموريتانية للاعتصام الذي نظمته لمطالبة وزارة التعليم العالي، عن القارار القاضي بخفض سن الحصول على المنح.

وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها، شروعها في رفع دعوى قضائية، على كل المتورطين من قريب أو بعيد، في قمع الطلاب.

وأضاف البيان أن الطلاب المعتصمين؛ تعرضوا “للقمع الوحشي” خلال فض الشرطة لاعتصامهم، أمام مبني الوزارة يوم الخميس الماضي .

وقال البيان إن “استخدام العنف من قبل الشرطة، “خلف عدة إصابات بعضها خطير، في أوساط المعتصمين السلميين المطالبين بحقوقهم” .

وحملت الجبهة “وزاررة التعليم العالي، كامل المسؤولية، عن ما تعرض له مناضلوها من ضرر بدني ونفسي، بسبب ارتهانها للحلول الأمنية، واستخدامها للشرطة من أجل تعذيب الطلاب، والتنكيل بهم، وسحلهم على مرآى ومسمع من الجميع”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الشهر الماضي ، قرارا يقضي بأحقية الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما فقط، في الحصول على المنحة المالية، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق.