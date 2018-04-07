موريتانيا.. الجيش يجري تعديلات في مناصب قيادية

أجرى الجيش الموريتاني عدة تغييرات في بعض المناصب القيادية بمناطق عسكرية مختلفة، وفق ما أعلن عنه أمس الجمعة.

وجاء في مقدمة هذه التعديلات تولي العقيد محمد ولد الكيحل قيادة المنطقة العسكرية السادسة، التي تعد واحدة من أهم المناطق العسكرية في البلاد، ويقع مقر قيادتها في العاصمة نواكشوط.

ويتولى ولد الكيحل قيادة المنطقة العسكرية السادسة خلفاً للفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين « برور »، قائد الجيش البري.

كما تم تعيين العقيد آبّ ولد بابتي على المكتب الثاني بقيادة الأركان، خلفاً للعقيد محمد ولد جعفر.

كما تم تعيين العقيد الداه ولد يعقوب على المكتب الثالث، وهو الذي كان يقود المؤسسة العسكرية الخامسة (النعمة).

أما قيادة المنطقة العسكرية الخامسة فكانت من نصيب العقيد دد ولد سيد المين، الذي ترك قيادة المنطقة العسكرية الرابعة (سيلبابي) ليشغلها العقيد محمد ولد ودو، وهو القائد المساعد للمنطقة العسكرية الخامسة سابقاً.