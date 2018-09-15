موريتانيا.. الجيش يعزي في وفاة أحد جنوده

قدم الجيش الموريتاني اليوم السبت تعازيه في وفاة أحد جنوده خلال حادث سير وقع جنوب شرقي البلاد، أصيب خلاله أيضا أربعة جنود آخرين بجروح.

وقال بيان للجيش إن الجنود كانوا في مهمة رسمية، في إطار التحضير لتأمين، المكاتب الانتخابية في ولاية غورغل، حيث تعرضت سيارة عسكرية كانت تقلهم، لحادث سير على مشارف مدينة امبود.

وأضاف البيان أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى العسكري للعلاج، فيما نقل الجندي القتيل (محمد المصطفى ولد ارميظين) إلى مثواه في قرية منكل

وأودى حادث سير وقع أمس الجمعة بحياة جندي موريتاني وأصيب فيه عدة جنود آخرين، بسبب ما قالت المصادر التي تدثت لصحراء ميديا أنه ناتج عن الإفراط في السرعة، ومرور بعض المواشي من أمام الموكب العسكري.