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موريتانيا: الجيش ينظم سباقا بمشاركة 700 متسابق

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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نظمت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم السبت سباقا في نواكشوط شارك فيه أزيد من 700 متسابق، من مختلف تشكيلات الجيش، والدرك، والحرس، وقوات الأمن، والتلاميذ، والطلاب.

وقدمت القيادة العامة للجيوش، كؤوسا، وميداليات، ومبالغ نقدية، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من السباق الذي انطلق من أمام فندق الأحمدى على طريق ميناء الصداقة، وانتهى بمقر مديرية الرياضة، بمسافة بلغت 6 كلم.

وفاز بالمركز الأول في السباق،المنظم بمناسبة ذكرى إنشاء “المجلس الدولي للرياضة”، عابدين محمد عابدين من الحرس الوطني (18) دقيقة، وحل في المركز الثاني، محمد محمود من مديرية الرياضة (5ر19) دقيقة و5 ثواني، وجاء في المركز الثالث، المتسابق عبد الله ولد علي، من كتيبة اللوجستيك(20) دقيقة .

وأطلق السباقَ القائدُ المساعد للأركان العامة للجيوش، الفريق حننه ولد سيدى، بحضور القائد المساعد لأركان الجيش الجوي، ووالي نواكشوط الغربية، ومدير الرياضة العسكرية، وعدد من قادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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