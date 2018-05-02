موريتانيا.. الحزب الحاكم يبدأ تنصيب وحداته القاعدية

يبدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، اليوم الأربعاء تنصيب وحداته القاعدية، بعد مرور أزيد من شهر على انتهاء حملة الانتساب التي أطلقها على عموم التراب الموريتاني.

وتستمر عملية تنصيب الوحدات القاعدية للحزب، لمدة خمسة عشر يوما، بعد أن أجرت اللجان المكلفة بعملية التنصيب تكوينا الأحد الماضي .

ويبدأ الحزب الحاكم فى موريتانيا عملية التنصيب ،بعد انقضاء تسع سنوات على ميلاده ، تطبيقا لترتيبات المادة السادسة من نظامه الأساسي، والمادة السابعة من نظامه الداخلي، الداعيتان لتنظيم عملية انتساب وتحيين قوائم المنخرطين، بهدف تجديد مختلف هيئاته القاعدية والقيادية.

واحتفى الحزب بحملة الانتساب التي نظمها خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن انتساب أكثر من مليون موريتاني لصفوفه.

وقال رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم إن حملة الانتساب التي نظمها الحزب « حطمت الأرقام القياسية »، إذ أسفرت عن انتساب 1.116.197 منتسب، وهو ما قال ولد محم إنه « يحدث لأول مرة في تاريخ البلد ».