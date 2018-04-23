موريتانيا.. الحزب الحاكم يحتفي بأكثر من مليون منتسب

احتفى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، بحملة الانتساب التي نظمها خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن انتساب أكثر من مليون موريتاني لصفوفه، وفق مصادر من داخل الحزب.

ونظم الحزب الحاكم حفل عشاء على شرف طواقم حملة الانتساب، أقيم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وتحدث خلاله رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم.

وقال ولد محم إن حملة الانتساب التي نظمها الحزب « حطمت الأرقام القياسية »، إذ أسفرت عن انتساب 1.116.197 منتسب، وهو ما قال ولد محم إنه « يحدث لأول مرة في تاريخ البلد ».

وأكد ولد محم أن « طوابير الموريتانيين أمام مكاتب الانتساب تكشفت تعلق الموريتانيين بالمشروع الإصلاحى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز »، ووصف ذلك المشروع بأنه « أهم مشروع تشهده الساحة السياسية بموريتانيا على الإطلاق ».

وعلى الرغم من احتفاء الحزب الحاكم بالرقم الكبير الذي أسفرت عنه حملة الانتساب، إلا أن جهات عديدة في المعارضة تتحدث عن خروقات كبيرة شهدتها الحملة من ضمنها جمع بطاقات التعريف وإغراء وإرغام المواطنين على الانتساب.

وسبق أن حقق الحزب في حملة انتساب نظمها 2010 إلى أكثر من ثمانمائة ألف منتسب، وهو الرقم الذي حطمه في حملته الأخيرة.